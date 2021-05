Łódzkie. Policyjna grupa specjalna Speed w akcji. Zatrzymywali kierowców łamiących przepisy. Mieli wsparcie z powietrza

Policyjna akcja pod hasłem „Podniebny patrol” odbyła się w piątek 21 maja. Stróże prawa szczególnie baczną uwagę zwrócili na to, czy kierowcy samochodów ciężarowych stosują się do zakazu wyprzedzania na odcinku od skrzyżowania autostrad A 1 i A 2 do granic województwa łódzkiego.

Policja