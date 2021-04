Łódzkie. Pościg za szajką złodziei samochodowych. Złodzieje samochodów wpadli po pościgu. Jeden jest chory na Covid-19

Do dramatycznego pościgu ulicami Widzewa i na autostradzie A1, podczas którego uciekający łamali wszelkie możliwe przepisy, doszło w nocy z 18 na 19 kwietnia. Zaczęło się od tego, że policjanci z wydziałów do walki z przestępczością samochodową KMP i KWP w Łodzi, w nieoznakowanych radiowozach patrolowali ulice Widzewa zwracając baczną uwagę na osiedlowe uliczki i przyblokowe parkingi.

Ona kierowała, on był zakażony koronawirusem

Jego wspólnicy, uciekający fordem, wpadli na autostradę A 1. Za kierownicą siedziała 25-letnia kobieta, a obok niej 30-letni mężczyzna. Zostali zatrzymani w rejonie Niesułkowa pod Strykowem (powiat zgierski). Podczas przeszukania samochodu policjanci znaleźli specjalny sprzęt elektroniczny służący do kradzieży samochodów.

Członkowie szajki, którzy nie byli dotąd notowani, usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi im do 10 lat więzienia. 30-latek zostanie dodatkowo ukarany za narażenie na zarażenie chorobą zakaźną. Chodzi o to, że był zarażony koronawirusem i nie zgłosił się do służb medycznych.