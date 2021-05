Łódzkie. Pożar w mieszkaniu. Mężczyzna gasił płonący olej wodą

Pożar w mieszkaniu. Mężczyzna gasił płonący olej wodą

We wtorek 4 maja około godziny 15 doszło do pożaru mieszania przy ulicy Milenijnej w Zgierzu. Do zapłonu doprowadziło zalanie palącego się oleju wodą.

26-letni mężczyzna, znajdujący się sam w mieszkaniu, próbując ugasić palący się olej, doprowadził do jeszcze większego rozproszenia się ognia.

Podczas próby gaszenia oleju - wodą doszło do natychmiastowego odparowania wody i wyrzutu płonącego oleju.

W wyniku czego mężczyzna doznał poparzeń twarzy oraz rąk. Pożar rozprzestrzenił się na kuchnie, a jej wyposażenie uległo częściowemu spaleniu. Mężczyznę przetransportowano do Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi.

Na miejscu pracowały 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego oraz Wydział Prewencji z powiatowej policji.

Straż pożarna ostrzega!

Rozgrzany olej to ponad 300 stopni C, stanowi ogromne zagrożenie dla osoby próbującej zgasić go wodą. Podanie zwartego strumienia wody do lżejszego od niej oleju powoduje jej zatonięcie, natychmiastowe podgrzanie, odparowanie i wyrzut płonącego oleju.

Gaszenie palącego się oleju powinno, więc przebiegać dwuetapowo. Po pierwsze należy wyłączyć gaz lub prąd pod płonącym naczyniem. Po drugie przykryć to naczynie szczelną pokrywką lub zmoczonym i dobrze „wykręconym” ręcznikiem.

Chodzi przede wszystkim o to, żeby odciąć dopływ tlenu do palącego się oleju. Ze zdjęciem pokrywki czy ręcznika należy poczekać, aż naczynie wystygnie.

