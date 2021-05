Łódzkie. Praca w zakładach mięsnych. Organizują szkolenie, by była bezpieczna. Kiedy się odbędzie, kto i w jaki sposób może się zgłosić?

Szkolenie odbędzie się w czwartek 13 maja w godz. 10-13. Z powodu pandemii zostanie zorganizowane on-line za pomocą platformy MS Teams. Chętni do udziału powinni się zgłaszać do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi wysyłając mejl na adres marek.szczepaniak@lodz.pip.gov.pl.

To propozycja nie tylko dla pracowników tego typu przedsiębiorstw, ale także dla właścicieli zakładów z branży mięsnej. Szefowie firm, dzięki udziałowi w akcji, otrzymają pomoc w dostosowaniu zakładów do obowiązującego prawa.

Bliższych informacji na ten temat udziela główny specjalista Marek Szczepaniak, który jest także koordynatorem programu. Można się z nim także skontaktować pod numerem telefonu 42 635 12 35.

Groźne zakłady

Jak wynika z danych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, to w zakładach przetwórstwa przemysłowego najczęściej dochodzi do wypadków przy pracy. W ubiegłym roku tam wydarzyło się aż 30 proc. wszystkich wypadków przy pracy. To w jednym z zakładów mięsnych koło Łodzi maszyna do pakowania wędlin przygniotła pracownikowi palec u ręki. Mężczyzna trafił do szpitala, na szczęście palec udało się uratować.