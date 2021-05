Łódzkie. Prezydent RP wręczył nominacje sędziowskie. Są nowi sędziowie w Łodzi i Sieradzu – w sądach apelacyjnym i okręgowym 10.05.2021

Sędzia Paweł Juszczyszyn pojawił się dzisiaj w pracy. Prezes sądu nie dopuścił go jednak do orzekania

Sędzia Paweł Juszczyszyn pojawił się w poniedziałek o godzinie 9 w swoim miejscu pracy w Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Jednak jego przełożony, prezes olsztyńskiego sądu rejonowego Maciej Nawacki nie dopuścił go do wykonywania obowiązków służbowych. W ubiegłym tygodniu Sąd Rejonowy w Bydgoszczy przywrócił Juszczyszna do orzekania.