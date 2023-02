Łódzkie produkcje na międzynarodowych festiwalach filmowych. Filmy Szkoły Filmowej w Łodzi walczą o nagrody

W pierwszej połowie lutego odbędzie się Santa Barbara International Film Festival (USA). Do konkursu zaproszono animację absolwentki Szkoły Filmowej w Łodzi Julii Orlik zatytułowaną "To nie będzie film festiwalowy". To - jak wyjaśnia autorka - film o studentce szkoły filmowej, która pracuje nad swoim filmem dyplomowym. Producentem filmu jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi. Krótkometrażówka pojedzie też do Belgii na 42nd Brussels International Animation Film Festival Anima.

Na festiwalu w Belgii w konkursie jurorzy zobaczą też „Slow Light” duetu Katarzyna Kijek/Przemysław Adamski, warszawskiego studia Animoon. To film o człowieku, który wszystko, na co spojrzał widzi dopiero po siedmiu latach, ponieważ jego oczy tak powoli przepuszczają światło. Spóźniony ogląd zdarzeń rzutuje na niedojrzałość emocjonalną bohatera i życiowe niepowodzenia. W sekcji pozakonkursowej belgijskiego konkursu zostanie pokazany natomiast „Most” Izumi Yoshidy, absolwentki PWSFTviT w Łodzi i wykładowczyni na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Film jest produkcją łódzkiego studia Likaon (koproducentem jest EC1 Łódź - Miasto Kultury). Inspirowany zdarzeniami historycznymi animowany film przedstawia historię „Dzieci Syberyjskich” i opowiada o pierwszych stosunkach dyplomatycznych między Polską i Japonii. Głównym bohaterem jest jedno z "Dzieci Syberyjskich", dziesięcioletni Janek, który jest przywódcą polskich dzieci osieroconych na Syberii i czuje się odpowiedzialny za grupę. Zachowuje się niczym dorosły mężczyzna, nie może być bezbronnym dzieckiem. Każdy dzień na bezkresnej, zimnej, mglistej, przerażającej krainie jest walką o przetrwanie i przezwyciężenie głodu, smutku, beznadziei, tęsknoty za rodzicami, domem i miłością. Pewnego dnia na ratunek przychodzą nieznani ratownicy Japońskiego Czerwonego Krzyża, którzy w oczach dzieci są niczym olbrzymy. Dzieci zostają uratowane przez Japończyków, zostają zabrane do kraju kwitnącej wiśni, gdzie dostają opiekę medyczną, ciepły posiłek, dach nad głową i miłość tych, którzy stworzyli im rodzinę. Janek poznaje tam Haru - energiczną dziewczynkę. To ona staje się przewodnikiem Janka po nieznanym, pięknym, ciepłym i kolorowym nowym świecie - Japonii. Haru staje się jego nauczycielem odmiennej kultury, ale również uczy go jak być dzieckiem. Janek odzyskuje swoje dzieciństwo. Gdy mali Polacy odzyskują zdrowie, przychodzi czas rozstania. Przyjaźń między dziećmi polskimi i japońskimi stworzyła więź nie do rozerwania.