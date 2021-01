Łódzkie. Ruszył proces Kamila Durczoka. Dziennikarz pojawił się w sądzie w Piotrkowie. Za kolizję odpowiada jak za katastrofę drogową 27.01

Na początku adwokat oskarżonego złożył wniosek o wyłączenie jawności, ale sąd, po rozpatrzeniu, nie zgodził się na to - nawet w części.

Przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie, choć ze względu na zainteresowanie mediów, w sali rozpraw Sądu Okręgowego, w środę, 27 stycznia 2021 ruszył proces Kamila Durczoka, który w 2019 roku pod Piotrkowem doprowadził do kolizji. Kierowane przez niego BMW uderzyło w pachołki rozdzielające pasy ruchu. Kierowca był pijany. Dziennikarz oskarżony jest o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.

Proces znanego dziennikarza budzi duże zainteresowanie mediów, jednak Sąd Rejonowy w Piotrkowie ograniczył możliwość relacjonowania go z sali rozpraw do czterech redakcji z uwagi na reżim sanitarny związany z pandemią koronawirusa. Trzy pierwsze redakcje (Super Express, TVP Łódź i PAP) wskazano w oparciu o kolejność zgłoszeń, czwartą (Dziennik Łódzki) w drodze losowania spośród pozostałych zgłoszeń. To pierwsza tego rodzaju znana nam sytuacja w historii piotrkowskiego sądu.

Prokuratura podtrzymała w akcie oskarżenia najcięższy z możliwych zarzutów, choć w opinii wielu prawników nie ma on zastosowania w przypadku kolizji drogowej, jakiej sprawcą okazał się Kamil Durczok.