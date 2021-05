Łódzkie. Sprzedano samochód Krzysztofa Krawczyka. Ile kosztował?

Samochód Krzysztofa Krawczyka został sprzedany. Ile kosztował?

Mercedes sprinter, którzy Krzysztof Krawczyk podróżował na koncerty został wystawiony na sprzedaż jeszcze za życia jednego z najpopularniejszych polskich piosenkarzy. Oferta pojawiła się na jednym z popularnych portali samochodowych. Auto wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych.

Luksusowy mercedes został wystawiony na sprzedaż, gdy po wydaniu nowej płyty „Horyzont” Krzysztof Krawczyk oświadczył, że ze względu na stan zdrowie nie będzie już wyjeżdżał na trasy koncertowe.

Samochód można było oglądać w Wejcherowie w firmie Buscentrum, a ogłoszenie o sprzedaży pojawiło się na otomoto.pl.

Telewizor i kanapa

Mercedesa sprintera wyceniono na 199 000 złotych. Został wyprodukowany w 2012 roku, a pierwsza rejestracja miała miejsce w połowie 2013 roku. Ma przejechane 196 tysięcy kilometrów. To dokładnie Mercedes Sprintera519 CDI (diesel 3.0 l o mocy 190 KM, DMC 4,6 t).Jednocześnie zaznaczono, że auto jest w bardzo dobrym stanie i zostało kupione w Polsce.

Nie jest to jednak zwykły bus. Został specjalnie wyposażony na zamówienie Krzysztofa Krawczyka tak by mógł w nim komfortowo podróżować. Jest w nim łóżko, wygodne fotele. Auto jest klimatyzowane, a na dodatek posiada dodatkową wentylację w części sypialnej. Jego wnętrze jest bardzo dobrze nagłośnione, ma też m.in. 32 calowy telewizor z którego mogą korzystać pasażerowie. Ma też odtwarzacz DVD. Nie zabrakło w nim systemu GPS.

Niedawno Andrzej Kosmala, menadżer i wieloletni przyjaciel Krzysztofa Krawczyka podał, że auto już zostało sprzedane.