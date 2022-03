Łódzkie szpitale przyjmują ciężko chore dzieci z Ukrainy. W warunkach wojennych nie przeżyją!

Pierwsi pacjenci wojenni z Ukrainy trafiają już do szpitali regionu łódzkiego. Na razie to głównie ciężko chore dzieci. Wczoraj do Łodzi jechało troje chorych na nowotwory dzieci z Ukrainy. Dwoje z nich miało zagwarantowane miejsce na oddziale onkologicznym szpitala na Spornej, jedno miało trafić do hospicjum Fundacji Gajusz na leczenie paliatywne.

Akcję polskiej pomocy ciężko chorym na nowotwory dzieciom koordynuje prof. Wojciech Młynarski z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jak podkreśla dzieci chore na nowotwory są w czasie wojny w bardzo trudnej sytuacji, bo te choroby u dzieci rozwijają się dużo szybciej niż u dorosłych.