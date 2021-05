Łódzkie. Szybka kolej: wybrano firmę, która wyznaczy trasę Warszawa - Centralny Port Komunikacyjny - Łódź! 26.05.2021

Kolejny ważny etap za nami - mówi Mikołaj Wild , prezes spółki CPK - Działając wspólnie z wybranym wykonawcą wyznaczymy optymalny przebieg dla pierwszej linii wchodzącej w skład programu CPK. Kluczowej z punktu widzenia obsługi Portu Solidarność, a jednocześnie jednego z najważniejszych elementów nowej sieci transportu publicznego. Zaczniemy tak szybko, jak to jest możliwe. Popisanie umowy nastąpi natychmiast po zakończeniu procedur koniecznych dla zapewnienia transparentności działania

Najlepszą ofertę przedstawiło konsorcjum firm IDOM, Multiconsult, Transprojekt Gdański i Arcadis, które za swoją pracę otrzyma 24,7 mln zł. Chodzi o przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla 140 km. odcinka tzw. szprychy kolejowej nr 9 między Warszawą a stacją Łódź-Niciarniana. Szprycha nr 9 jest odcinkiem priorytetowym dla podstawowego szlaku kolei dużych prędkości, bo wiedzie do najważniejszych węzłów, czyli CPK i Łodzi.

Szybka kolej ma skrócić czas podróży między Łodzią a Warszawą z 80 do 45 minut, ale ten odcinek jest elementem większego projektu połączenia stolicy via Łódź i Ostrów Wielkopolski z Wrocławiem i Poznaniem, a także Pragą i Berlinem, natomiast kolejne szprychy odbiegające od CPK mają być skomunikowane z liniami kolejowymi wiodącymi we wszystkie części kraju - łącznie ma zostać wybudowane ponad 1,7 tys. km. nowych linii kolejowych. Sama część kolejowa projektu CKP, który ma być interkontynentalnym lotniskiem, warta jest blisko 130 mld zł.

Kolejna istotna informacja to przyjęcie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego dla CPK, czyli podstawowych założeń budowy portu i linii kolejowych. Dokument powstał na bazie wariantów przebiegów przedstawionych w dwóch turach konsultacji społecznych przeprowadzonych w 630 gminach z udziałem 160 tys. mieszkańców i samorządowców. W Łodzi po fali protestów już w czasie pierwszej tury konsultacji, CPK odstąpiło od propozycji zmiany przebiegu tunelu dla szybkiej kolei. Spółka zaproponowała przebicie tunelu pod ul. Konstantynowską przebiegającą środkiem Parku Na Zdrowiu, nowy przebieg oznaczałby także wyburzanie domów m.in. na Złotnie lub odszkodowania dla mieszkańców posiadających już pozwolenia na budowę, poza tym plany zagospodarowania przestrzennego nie przewidywały tam budowy linii kolejowej, nie mówiąc o tunelu, zaś Konstantynów Łódzki zostałby nową linią podzielony niemal na pół. Po protestach powrócono jednaj do wariantu południowego, zatwierdzonego jeszcze za rządu PO -PSL w 2012 r. Za stacją Niciarniana, linia szybkiej kolei powiedzie na Dworzec Fabryczny, a wyjedzie z niego tunelem, tyle, że nie średnicowym, którego drążenie rozpoczęło się ze sporym opóźnieniem, a tunelem dla kolei dalekobieżnych, który prawdopodobnie przebiegnie pod centrum Łodzi w okolice Dworca Kaliskiego, a potem pod ul. Bratysławską z wylotem za ul. Obywatelską, a następnie szybka linia ma biegnąć wzdłuż konwencjonalnej linii do Sieradza. Drugi tunel w Łodzi, liczący około 4 km. ma zostać wybudowany w latach 2023-27.