Łódzkie. Tłumy na pogrzebie motocyklistów, którzy zginęli w wypadku pod Aleksandrowem. Pogrzeb motocyklistów, którzy zginęli w wypadku

- To on był kołem zamachowym naszych spotkań, to on wszystko organizował. Był pełnym życia człowiekiem, zakręconym na punkcie motorów – mówi Tomasz Edelwajn, przyjaciel zmarłego. - Tomek kochał jazdę, jeździł codziennie, wystarczyło, że na termometrze było plus jeden, a on już wyciągał motor i jechał. Teraz jest piękna pogoda, pewnie też byłby na motorze – ocenia.