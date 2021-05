Łódzkie. Truskawki w Łódzkiem. Kiedy będą truskawki? Ile będą kosztować truskawki w 2021 roku? Ceny warzyw i owoców maj 2021 10.05.2021

Łódzkie. Truskawki w Łódzkiem. Kiedy będą truskawki? Ile będą kosztować truskawki w 2021 roku? Ceny warzyw i owoców maj 2021. W sprzedaży jest coraz więcej polskich owoców i warzyw. Można np. kupić krajowe truskawki uprawione w foliowych tunelach. Ceny krajowych produktów są jednak wyższe niż importowanych, choć polskie owoce i warzywa mają tanieć.

Łódzkie. Truskawki w Łódzkiem. Kiedy będą truskawki? Ile będą kosztować truskawki w 2021 roku? Ceny warzy i owoców maj 2021 Dużym zainteresowaniem cieszą się truskawki, klienci dopytują o owoce wyhodowane w kraju. Można je kupić, ale na razie jest ich niewiele i są droższe od importowanych. - Kilogram krajowej truskawki kosztuje od 25 do 28 zł, natomiast sprowadzonej z Grecji od 20 do 22 zł - mówi pani Anna, która od lat handluje owocami i warzywami na łódzkim targowisku Górniak. - Łatwo je odróżnić: nasze są mniejsze, jaśniejsze i bardziej zwarte. Krajowe truskawki pochodzą z okolic Kalisza, gdzie rosną w tunelach. W hurcie nie ma jeszcze zbyt dużo truskawek z plantacji w województwie łódzkim, ale to niebawem się zmieni, a gdy w sprzedaży będzie więcej owoców, to ich ceny spadną.

Mało polskich truskawek Polskie truskawki pojawiły się w sprzedaży w czasie Wielkanocy, ale po świętach - jak mówi pani Anna - była trzytygodniowa przerwa w dostawach krajowych owoców. Sprzedawczyni spodziewa się, że niebawem owoców będzie więcej i wówczas stanieją, choć już teraz można kupić nieco tańsze owoce, np. za 10 zł za kilogram, ale nie są pierwszej świeżości. Dostępne są również greckie truskawki za 18 zł za kilogram. Pogoda rozdaje karty Potwierdza to pani Katarzyna, która prowadzi plantację truskawek w powiecie łowickim. Tam truskawki nie rosną pod folią, ale na otwartej przestrzeni, plantatorka spodziewa się zbiorów na początku czerwca. - Wiele będzie zależało od pogody, a ta na razie nam nie sprzyja - mówi pani Katarzyna. - Jest zimno, było dużo opadów, mało słońca. Mam nadzieję, że to się zmieni i to szybko. Tegoroczna zima była znacznie bardziej mroźna niż poprzednie, część roślin nie przetrwałą w tych warunkach, można się więc spodziewać, że owoców będzie mniej. To z kolei oznacza wyższe ceny. O ile w zeszłym roku kilogram truskawek w szczycie sezonu można było kupić za 6 -8 zł, to w tym roku może kosztować nawet 15 zł.

Ceny polskich warzyw Drogie są także krajowe warzywa. Pęczek młodej włoszczyzny na targowisku Górniak w Łodzi kosztował w czwartek nawet 7 zł, a za kilogram młodej kapusty trzeba było zapłacić ok. 7,5 zł. Za pęczek botwinki trzeba było zapłacić ok. 5 zł, pęczek pietruszki 1,5 zł, koperku 2 zł, a szczawiu 2,5 zł. Pomidory kosztowały od 6 do 9 zł za kilogram, a kalafiora można było kupić za 10 zł. Młode ziemniaki sprzedawano za 3,8 zł. Ceny pęczka rzodkiewki są bardzo zróżnicowane i wynoszą od 1 do 2,5 zł. Pęczek szparagów kosztował natomiast 10 zł. Dwutygodniowe opóźnienie Zimą prognozowano, że owoce i warzywa mogą w tym roku być dość tanie. Teraz jednak prognozy są bardziej ostrożne, a wiele będzie zależało od pogody.

- Krajowe owoce i warzywa są opóźnione o ok. dwa tygodnie - mówi Anna Kaszewiak z Rynku Hurtowego Bronisze. - Rolnicy, którzy je u nas sprzedają, mają nadzieję, że to opóźnienie da się nadrobić, ale wiele będzie zależało od pogody. Jeśli nie będzie sprzyjała, owoców i warzyw może być mniej niż w poprzednich latach, a to będzie miało przełożenie na ceny. Wiadomo, ze początkowo są dość wysokie, ale powinny spadać i to już niedługo. W Broniszach są już dostępne krajowe truskawki, szparagi, rabarbar, szpinak, szczaw, buraki, botwinka, kalafiory, a także fasola szparagowa. Hurtowe ceny warzyw i owoców Na giełdach rolnych kilogram truskawek krajowych kosztuje od 25 do 30 zł. O wiele większy jest wybór rodzimych warzyw: pęczek włoszczyzny można kupić od 3,5 do 4,5 zł, rzodkiewki kosztuje od 1 do 1,5 zł, a botwina kosztuje od 2 do 2,75 zł. Kilogram fasoli szparagowej kosztuje od 35 do 45 zł i w ciągu kilku dni staniał o 15 zł, czyli ponad 27 proc. Pęczek młodych buraków ćwikłowych można kupić za 3,5 - 4,5 zł, a kalafior kosztuje od 5 do 7,5 zł.

