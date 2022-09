Łódzkie. W gminie Sulmierzyce kierowca zasłabł za kierownicą. Samochód dachował. Straż pożarna i pogotowie w akcji

Ranny kierowca został przetransportowany do szpitala. W aucie znajdowało się również 68-letnia pasażerka. To mieszkanka Radomska. Nie wymagała jednak hospitalizacji

- W wyniku niebezpiecznego dachowania kierujący z obrażeniami ciała trafił do szpitala. 68-letnia pasażerka, mieszkanka Radomska na szczęście nie odniosła żadnych obrażeń. Pobrano krew do badań kierującego w celu ustalenia stanu trzeźwości. Apelujemy o rozsądne podejmowanie decyzji. Jeżeli nasz stan zdrowia wzbudza wątpliwości co do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, jeśli źle się czujemy, pamiętajmy nigdy nie wsiadajmy za kierownicę! Kondycja fizyczna i psychiczna ma równorzędny wpływ na bezpieczne kontynuowanie jazdy - przestrzega Wioletta Mielczarek, rzecznik prasowy pajęczańskiej policji.