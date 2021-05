Łódzkie. Wielka awaria w Elektrowni Bełchatów. "Sytuacja stabilizuje się". Trwa usuwanie skutków awarii 18.05.2021

Pierwszy z zatrzymanych bloków elektrowni Bełchatów udało się przywrócić do sieci jeszcze w poniedziałek, 17 maja 2021, około godz. 23. "Do życia" powrócił wówczas blok nr 9.

Nad ranem we wtorek PGE GiEK poinformowała o stabilizowaniu się sytuacji w elektrowni. Do pracy przywrócono sześć bloków. Po godz. 8 pojawiła się informacja o włączeniu do sieci kolejnego bloku, a godzinę później jeszcze jednego. Łącznie pracuje osiem bloków z dziesięciu wyłączonych awaryjnie w poniedziałek.

Kilkanaście minut po godzinie 8 udało się uruchomić siódmy blok - blok nr 8, a około godzinę później blok nr 7. Siedemnaście godzin po tym, jak doszło do awarii, do systemu udało się więc przywrócić 8 z dziesięciu bloków, które zostały awaryjne odłączone 17 maja.

Awaria tuż po godz. 16 miała miejsce w rozdzielni Rogowiec w Kurnosie pod Bełchatowem, która wyprowadza moc dla dziesięciu bloków elektrowni. Bloki wyłączono w trybie awaryjnym, co stało się po raz pierwszy w historii Elektrowni Bełchatów. Działał tylko jeden, najmocniejszy blok nr 14, który wyprowadzenie mocy ma ze stacji Trębaczew pod Działoszynem, a został uruchomiony w 2011 r. Awaria BYŁA na tyle poważna, że w sieci brakowało 3,9 tys. megawatów. Nie było jednak zagrożenia wyłączeń prądu, bo energię zapewniły sieci zagraniczne, m.in. czeska i niemiecka.

Około godz. 16.30 awaria w stacji rozdzielczej w Rogowcu, prawdopodobnie tzw. "przepięcie", spowodowała awaryjne odłączenie 10 bloków, czyli "starszej części" elektrowni Bełchatów. A to oznacza, iż w systemie zabrakło nagle ok. 3900 MW, tyle bowiem wynosi łączna moc wspomnianych bloków.

Awaryjne wyłączenie dziesięciu bloków elektrowni w Bełchatowie potwierdziła rzeczniczka PGE Sandra Apanasionek, która dodała, że przyczyna defektu leży po stronie operatora - Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Elektrownia Bełchatów to największa w Europie elektrownia konwencjonalna, produkuje ponad 20 proc. energii w Polsce. Dwa lata temu wyłączyła swój największy blok nr 11.