Łódzkie. Wypadek w Solcu. Kierowca dachował w rowie. Policja apeluje o rozwagę na drodze! ZDJĘCIA

W sobotę, 17 grudnia, policja i służby ratownicze zostali wezwani do wypadku, do którego doszło na DK 74 w Solcu. Okazało się, że 26- letni kierowca hyundaia nie dostosował prędkości do bardzo trudnych warunków na drodze, stracił panowanie nad samochodem, ostatecznie wjechał do rowu i dachował. Samochodem podróżowały trzy osoby.

- Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń ciała - informuje asp. sztab. Barbara Stępień z KPP w Opocznie. - Przy tak ciężkich warunkach drogowych trzeba zdecydowanie jechać dużo wolniej, to jedyna rada, aby do celu dojechać szczęśliwie.

Policja apeluje o rozwagę w czasie jazdy, szczególnie teraz. Zalegający śnieg i śliska nawierzchnia nie sprzyjają kierowcom. Niejeden w ostatnich godzinach i dniach potrzebował pomocy, by chociażby mógł ruszyć z miejsca.