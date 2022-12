Łódzkie zaprasza na wyjątkowe Forum

TEMATEM PRZEWODNIM TEGOROCZNEJ EDYCJI FORUM BĘDZIE BIZNES W ERZE INNOWACJI

Europejskie Forum Gospodarcze (EFG) na stałe wpisało się do kalendarza najważniejszych imprez gospodarczych w kraju.

Zyskało już odpowiednią renomę, stając się idealną przestrzenią do nawiązywania kontaktów biznesowych, pozyskiwania klientów, miejscem wymiany opinii i doświadczeń. Forum to wydarzenie, gdzie promuje się innowacje w biznesie oraz integruje środowiska gospodarcze, naukowe, samorządowe i rządowe. To przestrzeń, gdzie toczy się otwarta dyskusja. To wreszcie znakomita okazja do poszerzenia relacji biznesowych.

W erze innowacji

Tematem przewodnim tegorocznej, jubileuszowej edycji EFG będzie biznes w erze innowacji. Wśród prelegentów będzie można posłuchać ekspertów z całego świata, w tym członków grupy politycznej Europejskiego Komitetu Regionów Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, w której skład wchodzi ponad 60 eurodeputowanych z 15 krajów Unii Europejskiej.

Uczestnicy wraz z zaproszonymi gośćmi będą mieli okazję dowiedzieć się więcej o innowacyjności i konkurencyjności firm z sektora MŚP, przedyskutować możliwości podwyższenia poziomu handlu zagranicznego poprzez m.in. nawiązanie kontaktów i współpracy z partnerami zagranicznymi oraz pozyskiwanie informacji na temat nowych rynków zbytu. Nie zabraknie również tematów dotyczących wykorzystania i rozwoju innowacyjnych technologii oraz nowoczesnych sposobów zarządzania firmą.

Dlaczego tegoroczna edycja EFG w głównej mierze poświęcona będzie innowacjom? Nie ma wątpliwości, że jednym z kluczowych zagadnień, z którymi polskie firmy będą się musiały zmierzyć w najbliższych latach, jest kwestia podniesienia innowacyjności całej naszej gospodarki. Musimy poszukiwać trwałych przewag konkurencyjnych, których źródłem w ogromnej mierze są właśnie innowacje. W ten sposób możemy wejść na ścieżkę zdrowego wzrostu gospodarczego.

Rozwiązania na tacy

Dlatego w trakcie tegorocznej edycji EFG poruszonych zostanie wiele tematów dedykowanych wyzwaniom, przed którymi stoją dziś przedsiębiorcy, szczególnie w kontekście rozwoju technologii cyfrowych. To niezwykle ważne, gdy wciąż zmagamy się z post-pandemiczną rzeczywistością i kryzysem energetycznym spowodowanym sytuacją geopolityczną na wschodzie Europy.

– Nie warto wyważać otwartych drzwi. Na Europejskim Forum Gospodarczym nowe rozwiązania podajemy na tacy. Wystarczy otworzyć się na nowe myślenie w biznesie – zachęca do uczestnictwa w wydarzeniu Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

W tym roku EFG odbywać się będzie w formie hybrydowej – tradycyjne, stacjonarne obrady zostaną połączone z transmisją online. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a udział w nim jest bezpłatny. Rejestracja na wydarzenie dostępna jest pod adresem: www.forum.lodzkie.pl

Partnerem głównym EFG jest Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego sp. z o.o.