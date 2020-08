Łódzkie żłobki w czasie pandemii - remonty i reżim sanitarny

W żłobku nr 18 ocieplone zostały ściany i dach oraz położono nowe tynki. Gmach ma też nową elewację. Prace termomodernizacyjne w żłobku nr 28 obejmowały: wymianę instalacji c.o., ocieplono ściany i dach. W żłobku nr 16 przy ul. Zachodniej w toku jest naprawa tynków, ocieplanie dachu oraz remont węzła cieplnego.

Ponieważ roboty prowadzone są na zewnątrz, dzieci mogą korzystać z opieki.

Koszt inwestycji w trzech żłobkach to 1,1 mln zł. To jednak nie koniec. W ciągu najbliższych 5 lat wyremontowanych zostanie 25 placówek. Ponadto w 2020 r. miasto oddało do użytku dwa nowe żłobki (przy ul. Jugosłowiańskiej i Kmicica), w których jest 90 miejsc. Wszystkie miejskie placówki dla najmłodszych są gotowe, by od 1 września przyjąć 2350 zapisanych maluchów. Spełniają warunki sanitarne, związane z pandemią koronawirusa.