Loty z Kijowa do Łodzi przełożone na wrzesień. Powodem b10-dniowa kwarantanna dla Ukraińców

Wioletta Gnacikowska, rzeczniczka łódzkiego portu, przysłała nam komunikat następującej treści:

„Ze względu na utrzymane restrykcje dla przyjeżdżających z Ukrainy do Polski, zarząd lotniska wraz z linią lotniczą SkyUp uznali, że trzeba przenieść inaugurację lotów do Kijowa na wrzesień. Aktualne restrykcje związane z podróżowaniem w czasie pandemii obowiązują do 31 sierpnia i obligują przylatujących do Polski obywateli Ukrainy do 10-dniowej kwarantanny. Kilka dni temu, kiedy rząd zniósł obowiązkową kwarantannę dla przylatujących z Turcji, mieliśmy nadzieję, że na zwolnienie z kwarantanny będą mogli liczyć także przylatujący z Ukrainy. Niestety, tak się nie stało i musimy jeszcze chwilę poczekać z inauguracją połączenia”