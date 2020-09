Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku ogłasza nabór [ZDJĘCIA]

Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku ogłasza nabór

- W związku z uchwaleniem nowego Statutu Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w którym nie ma już liczbowego ograniczenia słuchaczy ŁUTW, możliwe są przyjęcia nowych członków do stowarzyszenia – zachęca pani prezes do przyłączenia się do stowarzyszenia, skupiającego 230 mieszkańców powiatu łowickiego oraz ościennych. - Zapisy rozpoczną się w poniedziałek w dotychczasowym biurze ŁUTW przy ul. Podrzecznej 20 (budynek Łowickiego Ośrodka Kultury – przyp. red.) w godzinach 12-14. Nabór we wrześniu będzie prowadzony także w tych samych godzinach w czwartki.

Z kolei od października siedziba ŁUTW przeniesie na pierwsze piętro zmodernizowanego budynku dawnego Gimnazjum nr 1 w Łowiczu.

WARUNKI CZŁONKOSTWA

Członkiem/słuchaczem Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać każda osoba po ukończeniu 50. roku życia, która:

1) złoży pisemną deklarację potwierdzającą przynależność (deklaracja do pobrania w biurze),

2) wpłaci wpisowe (w biurze przy wypełnianiu deklaracji),

3) będzie systematycznie opłacać składki członkowskie za okres: od 1 października do 30 czerwca (I opłata składek w biurze, następne w biurze lub przelewem na konto bankowe ŁUTW – Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej, numer rachunku: 76 9288 0001 0006 5315 2000 0010).

Ponieważ jednym z celów ŁUTW jest prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, kulturalnej, psychicznej i fizycznej osób starszych, każdy członek ŁUTW powinien znaleźć swój obszar aktywności i przy zapisie do stowarzyszenia zadeklarować udział w wybranej formie cotygodniowych zajęć.