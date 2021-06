ŁSI chciała wybudować blok obok Zielonej Ostoi. Protest mieszkańców

Tomasz Piotrowski, prezes ŁSI, w Urzędzie Miasta Łodzi złożył wniosek o warunki zabudowy dla części działki leżącej przy ul. Centralnej 38. Inwestycja dotyczyć miała budynku wielorodzinnego o powierzchni zabudowy 900 m. kw., co - według mieszkańców osiedla Marysin - oznacza co najmniej pięciopiętrowy blok. Działka należy do ŁSI, znajduje się na niej przepompownia wody, ale graniczy z Zieloną Ostoją, kilkunastohektarowym terenem zielonym po dawnej szkółce krzewów, który zarasta w naturalny sposób, a leży w otulinie Lasu Łagiewnickiego. Mieszkańcy osiedli Julianów, Marysin i Rogi walczyli rok o to, by miasto Łódź nie sprzedało tego zielonego zakątka deweloperom, bo oprócz zabudowy, oznaczałoby to także wycinkę większości drzew.

Zebrano pięć tysięcy podpisów pod apelem o nieingerowanie w Zieloną Ostoję, ale sprawa nie była prosta, bo na komisjach Rady Miejskiej wciąż nieprzekonani byli do tego radni Koalicji Obywatelskiej i SLD. Przełom przyszedł pod koniec kwietnia, gdy większość uzyskał apel przygotowany przez niezrzeszoną radną Martę Grzeszczyk do prezydent Łodzi o pozostawienie Zielonej Ostoi takiej, jaka jest. Wiceprezydent Adam Pustelnik dla formalności zarządził jeszcze głosowanie na platformie Vox Populi. Ponad 11 tys. głosów padło przeciw zabudowie, a tylko 600 za. Wiceprezydent zapewnił, że nie będzie żadnej zabudowy między ulicami Centralną a Wycieczkową.