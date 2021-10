ŁSSE najlepsza w Europie i trzecia na świecie w nowym ranking stref ekonomicznych. Za co doceniono łódzką strefę ekonomiczną?

Ranking przygotowywany jest co roku przez zespół fDi Magazine, czasopismo z grupy Financial Times. Jego pracownicy koncentrują się przede wszystkim na aktualnościach dotyczących inwestycji na całym świecie, dogłębnej analizie klimatu inwestycyjnego w wielu branżach i wielu krajach.

– Jako jedna z nielicznych stref na świecie od kilku lat nie wypadamy ze światowej dziesiątki - – mówi Marek Michalik, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.- Miejsce na globalnym podium i pozycja lidera w Europie to efekt zarówno rekordowego roku inwestycyjnego w ŁSSE jakim był 2019 jak i ciągłego poszerzania oferty strefy. Bo Strefa dziś to nie tylko zwolnienia w podatku dla inwestorów, ale bogata oferta dofinansowania do szkoleń dla pracowników sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wsparcie dla startupów.