Lubiany klub zostanie zamknięty! Powód: protesty mieszkańców.

Popandemiczna popularność

Klub ,,DoSopotu” przeżywał ostatnio prawdziwie złoty czas. Ze względu na powoli znoszone obostrzenia nie wszystkie kluby przy Piotrkowskiej mogły legalnie się otworzyć. ,,DoSopotu” ze względu na to, iż znajduje się w pełni na powietrzu mógł otworzyć się wcześniej. Przysporzyło to klubowi nie małe zainteresowanie. W pierwszych dniach po luzowaniu obostrzeń przed klubem stała długa kolejka oczekujących krzyczących ,,SOPOT! SOPOT!” oczekując upragnionej zabawy.

To co były w tamtym czasie największym atutem klubu jest też jego przekleństwem. Otwarty charakter dyskoteki sprawia, że bardzo ciężko go wyciszyć. Od początku istnienia klubu skarżyli się na to sąsiedzi, czyli mieszkańcy kamienicy, na której podwórzu znajduje się klub.

Uciążliwy hałas

Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej normy maksymalne wynoszą 55-50 decybeli. Przy takim poziome hałasu można jeszcze normalnie rozmawiać nie podnosząc głosu. Bezpieczną granicą głośności, na którą może być narażony człowiek przez kilka godzin, jest około 80 decybeli. Tymczasem w klubach i na dyskotekach tego typu dochodzi ona nawet do 117. Dla orientacji warto przytoczyć, że 100 decybeli to prawie tyle, co odgłos młota pneumatycznego czy startującego samolotu.