Luksusowe, brytyjskie auta w łódzkim salonie Marvel

Grupa Marvel

Firma Marvel to autoryzowany dealer Land Rovera i Jaguara. Grupa Marvel znana jest łodzianom od roku 2005. To właśnie wtedy powstał pierwszy, kultowy już salon sprzedaży samochodów marki Kia. 2 lata później Grupa Marvel została również dealerem marki Hyundai, a w 2013 Isuzu.

Luksusowe brytyjskie auta w Łodzi

Top 5 luksusowych brytyjskich samochodów w salonie Marvel w Łodzi

Jaguar F-TYPE

Prawdziwy sportowy indywidualista. Jaguar F-TYPE to połączenie tradycji z nowoczesnym wzornictwem. Samochód ten niewątpliwie zwraca na siebie uwagę drapieżnością, sportowym, wyrazistym designem i niebanalną sylwetką.

W salonie Marvel dostępna jest 2-litrowa wersja z 300-konnym silnikiem. Ten konkretny model posiada unikalny, jedyny w Polsce satynowy kolor, Tourmaline Brown z palety lakierów SVO, który zarówno na żywo, jak i na zdjęciach, robi niesamowite wrażenie.

Prezentowanym F-TYPE posiada niebanalne, jasne wnętrze, a także dach panoramiczny. Całość stwarza piorunujące wrażenie.

Jaguar F-PACE SVR

Jaguar F-PACE to model znany absolutnie każdemu fanowi motoryzacji. Pierwszy model F-PACE powstał w 2016 roku i od razu zaczął zdobywać wszystkie możliwe nagrody. W roku 2017 został wybrany Najlepszym Samochodem Roku, Najpiękniejszym Samochodem Roku oraz Najlepszym SUV-em Roku.

Nowa generacja tego modelu cieszy się równie dużym uznaniem. W Salonie Marvel dostępny jest egzemplarz, który powinien zwrócić uwagę osób, które znają się na motoryzacji. F-PACE SVR dostępny w Salonie Marvel wyposażony jest w 550-konny silnik V8. Auto osiąga prędkość 100 km/h w 4 sekundy.

Warto wspomnieć też o tym, że jest to jeden z ostatnich SUV-ów z V8 pod maską.

Jaguar E-PACE

E-PACE to kompaktowy SUV przeznaczony dla młodych, aktywnych osób.Egzemplarz dostępny w Salonie Marvel posiada 204-konny silnik diesla, o pojemności 2.0l.

Oferowany model jest bardzo bogato wyposażony. Posiada m. in. dołożone stopnie boczne stałe, aluminiowe osłony zderzaków, carbonowe nakładki na lusterka i nakładki progowe.

Opisywany E-PACE dostępny jest w kolorze Bluefire. Auto wyposażone jest w wersję R-Dynamic S.

Land Rover Discovery Sport

Discovery Sport to wszechstronny SUV o niesamowitych możliwościach. Idealnie sprawdzi się w długich podróżach, w pełni zapakowanym bagażnikiem, z wieloma pasażerami.

Discovery Sport posiada elastycznie aranżowany układ siedzeń 5+2, dzięki czemu zabierzemy ze sobą maksymalną liczbę osób. Dodatkowo model ten posiada opcjonalną funkcję regulowania kanapy drugiego rzędu.

Egzemplarz dostępny w salonie wyposażony jest w 2-litrowy, 200-konny silnik benzynowy.

Range Rover Evoque

Evoque to przełomowy, miejski SUV, od którego z zewnątrz bije elegancki minimalizm, zaś w środku mamy do czynienia z luksusowo wykończonym wnętrzem.

Nie jest to też samochód wyłącznie miejski. Jak na SUV-a przystało, Evoque poradzi sobie w trudnym terenie bez żadnych problemów.

Co ciekawe, auto jest bardzo chętnie wybierane przez kobiety. Evoque w przeszłości był laureatem wielu nagród. Zdobył uhonorowany w roku 2011 i 2012 tytułem “World Car Design of The Year”. Wliczając wszystkie nagrody, Evoque zdobył ich przez ostatnie 10 lat aż 217, co czyni go jednym z najchętniej wybieranych SUV-ów.