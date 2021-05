Luzowanie obostrzeń od 28 maja! Otwarte baseny i siłownie. Co będzie otwarte w Łodzi?

Łódzkie. Od kiedy otwarte restauracje? Klienci wrócili do centrów handlowych. Handel czeka na pełne odmrożenie restauracji

Łódzkie. Od kiedy otwarte restauracje? Klienci wrócili do centrów handlowych. Handel czeka na pełne odmrożenie restauracji. Niespełna trzy tygodnie temu centra handlowe zostały otwarte po czwartym już lockdownie. I choć klientów nie brakuje, to sytuacja jeszcze w pełni nie powróciła do normy. Handlowcy czekają na pełne odmrożenie restauracji i otwarcie miejsc rozrywki i aktywności, np. klubów fitness.