Luzowanie obostrzeń trwa. Goście przy stolikach w restauracjach, działają kręgielnie, baseny, siłownie. Co jeszcze się zmieniło?

Koło południa w kręgielni pojawiła się także rodzina z Łodzi i z Piły, która wykorzystała spotkanie m.in. do gry w kręgle.

- Tylu chętnych od rana nie było, ale mamy sporo zarezerwowanych torów - mówi Łukasz Lewandowski z Króla Kul. - Przyszły m.in. osoby niedowidzące i niewidzące, które przygotowują się do ogólnopolskich zawodów, mamy też klientów indywidualnych oraz chętnych do gry w bilard. Udostępniamy co drugi tor, kule są regularnie dezynfekowane, podobnie jak stoliki i inne miejsca zajmowane przez graczy.

Klienci wrócili do aquaparku Fala, który jednorazowo może przyjąć 1284 osoby. W piątkowe wczesne popołudnie aż tylu chętnych do pływania czy korzystania z saun nie było, ale pracownicy aquaparku mają nadzieję, że w weekend obiekt się wypełni. Odebrali bowiem wiele telefonów od stałych bywalców, którzy chcieli się upewnić, czy obiekt znów będzie czynny i zapewnić, że się wybiorą na basen i do saun.

Od piątku można także oficjalnie i legalnie ćwiczyć w siłowniach i klubach fitness. Nie trzeba uciekać się do różnych wybiegów. Już od godz. 8.30 można było ćwiczyć np. w Fit Fabric w Sukcesji i chętnych nie brakowało. Znikają także wolne miejsca na zajęcia, które zostały zaplanowane w weekend. Podobnie jest w innych klubach fitness i siłowniach w mieście, tym bardziej, że dostępna jest w nich połowa dotychczasowych miejsc.

Potwierdzają to Agata i Agnieszka, przyjaciółki i licealistki z Łodzi, które wybrały się właśnie do Manekina.

- Mamy wielu klientów niemal od samego otwarcia - cieszyła się jedna z kelnerek. - Widać, że łodzianom brakowało wyjścia do restauracji, spędzania czasu ze znajomymi w restauracji.

Duże zmiany dotyczą działania restauracji, które znów mogą gościć klientów we wnętrzu lokalu, a nie tylko w ogródku gastronomicznym czy sprzedawać potrawy na wynos. W piątkowe popołudnie wielu klientów restauracji przy ul. Piotrkowskiej i w podwórkach oraz ulicach przyległych, zasiadło jednak przy stolikach na zewnątrz. Stoliki w środku wybierali nieliczni klienci.

- Nie mogłyśmy się już doczekać tej chwili, kiedy wreszcie będzie można wyjść z domu i spotkać się ze znajomymi "na mieście " - mówi Agata. - Obostrzenia trwały bardzo długo, można było popaść w rutynę, wreszcie jest szansa, by choć częściowo wrócić do normalności, do aktywności sprzed pandemii.

W wielu restauracjach i ogródkach pojawiły się tablicami z napisami: "Miło was znów gościć" albo "Cieszymy się, że jesteście".

Co się jeszcze zmieniło i zmieni?

Od 28 maja złagodzonych zostało jeszcze kilka obostrzeń. Można na przykład organizować komunie, wesela i inne przyjęcia okolicznościowe z limitem do 50 gości. Co istotne, do tego limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione.

Także od piątku działalność wznowiły solaria, ale obowiązują w nich limity gości. Na jedną osobę musi przypadać 15 mkw. powierzchni lokalu.