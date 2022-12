Macron i Widzew projektują nowe stroje meczowe. Będą jak Auxerre czy Nantes?

Macron i Widzew już teraz pracują wspólnie nad projektami nowych strojów meczowych – czytamy na oficjalnej stronie klubu. Nowe, najwyższej jakości trykoty będą połączeniem technologicznych i estetycznych innowacji ze szczególnym skupieniem na detalach oddających charakter klubu z alei Piłsudskiego. Wyrafinowane wstawki graficzne oparte na ważnych dla czterokrotnych mistrzów Polski symbolach, będą odwołaniem do bogatej przeszłości, teraźniejszości, ale i przyszłości w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce.

– Nasi projektanci pracują w pocie czoła nad w pełni dostosowaną do potrzeb Widzewa kolekcją - powiedział Alberto Ianes, Macron Country Manager na terenie Polski. - . Zawodnicy docenią ją za jej właściwości fizyczne, a kibice za ogromną wagę przywiązaną do detali, odniesienia do historii klubu i zjawiskowe elementy estetyczne.

– Współpraca z firmą Macron to bardzo ważny element dalszego rozwoju klubu - powiedział Mateusz Dróżdż, prezes Widzewa Łódź.

Według wikipedii, w piłce nożnej Macron produkuje stroje dla reprezentacji Albanii, Andory, Armenii, Białorusi, Cypru, Kenii, Liechtensteinu, Luksemburga, San Marino oraz Wysp Owczych. Wśród znanych klubów sponsorowanych przez Macrona, wymienić można AJ Auxerre, APOEL FC, FC Nantes, Real Sociedad, Trabzonspor, Viktorię Pilzno oraz Vitórię SC. W Polsce firma jest sponsorem technicznym piłkarskich drużyn Gryfa Wejherowo, Lecha Poznań i Wisły Kraków.

Czekamy na pierwsze efekty współpracy. ą