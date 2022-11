Mądre życzenia na 6 grudnia dla bliskich. Zabawne wierszyki na Mikołajki 2022. Krótkie wierszyki na Mikołajki 6.12.2022

ŻYCZENIA MIKOŁAJKOWE 2022

ŻYCZENIA NA MIKOŁAJKI 2022

WIERSZYKI MIKOŁAJKI 2022

Dzień mikołajek, To nie dzień bajek, Tu wszystko stać prawdziwe się może, Więc jeśli wierzysz w świętego Mikołaja Możesz być pewny - on Ci pomoże!

Dzień Mikołajek, to nie dzień bajek, tu wszystko stać prawdziwe się może. Więc jeśli wierzysz w Świętego Mikołaja, możesz być pewny - on Ci pomoże

KRÓTKIE ŻYCZENIA NA MIKOŁAJKI 2022

Co? Pewnie czekasz na jakieś życzenia? A no to się doczekałeś!!! Wszystkiego najlepszego z okazji Mikołajek!

RYMOWANKI NA MIKOŁAJKI

Krasnale i elfy

Gotowe stoją,

Już worek pełny na saniach czeka,

Czemu Mikołaj drapie się w głowę?

Co go tak martwi i na co czeka?

A on tak liczy w głowie

I mierzy

Czy brzuch mu się zmieści

W komina wieży!

Więc jeśli znajdziesz prezent na dachu,

Znaczy że wąski masz komin mój brachu!

***

Mikołaja z długą brodą,

Gości z procentową wodą,

Kobiety gorącej w prezencie,

Prostej drogi na zakręcie.

Tego i wiele innego życzy...

***

6 grudnia- jak dobrze wiecie,

chodzę po świecie.

Dźwigam wór niezmordowanie

Każdy prezent dostanie.

A kiedy rozdam już prezenty

Wrócę do nieba uśmiechnięty!

ŻYCZENIA NA MIKOŁAJKI 2022