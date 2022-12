Mądre życzenia na Boże Narodzenie 2022 dla przyjaciół i rodziny na FACEBOOK. Kartki na Boże Narodzenie SMS 23.12.2022

Życzenia świąteczne dla znajomych

Przygotować pół miarki radości, szczyptę

pogody ducha, kwartę radości,

dwanaście centymetrów uśmiechu,

kilogram życzliwości, pięć gramów dobrego

humoru, miłości ze dwie garści,

odrobinę szaleństwa, łyk szczęścia,

dwie łyżki wolnego czasu, małą łyżeczkę

spokoju oraz cały zapas wiary nadziei i

miłości. Wszystkie składniki połączyć ze

sobą i długo podgrzewać w cieple

domowego ogniska. Podawać na gorąco,

ozdobione ciepłym uśmiechem.

Na zbliżające się świąteczne dni,

wielu radosnych chwil w gronie rodzinnym,

a w Nowym Roku wiary w lepsze jutro życzy...

Życzenia bożonarodzeniowe na Facebooka

Aby w nadchodzącym roku udało się zrealizować to,

co przyniesie profity,

przewidzieć to, co przeszkodzi w ich osiągnięciu

i zapobiec temu, co wydarzyć się nie musi.

Życzymy dużo radości i sukcesów,

mądrego lenistwa w sprawach nieistotnych

i zdrowego zatroskania w tych najistotniejszych.