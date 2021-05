Magda Gessler w Konstantynowie! Po wizycie Magdy Gessler Oberża zmieniła nazwę na Zakątek Smaku! Zobacz MENU, CENY i OPINIE! 11.05.2021

Oni w ogóle nie mają pojęcia, co to jest restauracja - stwierdzi Magda Gessler w Konstantynowie Łódzkim

ZAKĄTEK SMAKU KONSTANTYNÓW / OBERŻA DAWNO, DAWNO TEMU PO KUCHENNYCH REWOLUCJACH

Kiedy pani Agnieszka wróciła do zdrowia, ponownie zajęła się prowadzeniem lokalu. Jednak „Zakątek smaku” stracił dawnych klientów. Właścicielka nie potrafi zdiagnozować problemu dlaczego jej lokalu nie odwiedzają klienci. Nie chce jednak zamykać restauracji, wierząc że dobra passa jeszcze do niej wróci

W Konstantynowie Łódzkim Magda Gessler znalazła wyjątkowo niesmaczną kuchnię. - czytamy w zapowiedzi TVN

Magda Gessler w restauracji Zakątek smaku w Konstantynowie Łódzkim

W restauracji Zakątek smaku w Konstantynowie jedzenie nie będzie należało do najsmaczniejszych. Nastawienie ekipy do pracy pozostawia wiele do życzenia. Wygląda to tak, jakby "Zakątek smaku" zatrzymał się w czasach PRL-u.

