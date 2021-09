Magia Nagości. 3 września pierwszy odcinek polskiej edycji Magii Nagości. Program wywołał skargi i sprzeciwy

Magia Nagości zagości w naszych domach już w ten piątek

Już w piątek, 3 września, na ekrany naszych telewizorów trafi kontrowersyjny program ,,Magia Nagości". Polska edycja, oparta na brytyjskim formacie ,,Naked attraction" miała pojawić się w Zoom TV już w maju, jednak ze względu na liczne skargi postanowiono wtedy wstrzymać emisję programu. Fundacja Mamy i Taty złożyła nawet skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w związku z planowaną premierą. Uzasadniali wtedy, że show może mieć mieć zgubny wpływ na psychikę widzów.

Czym jest ,,Magia Nagości"?

Magia nagości to randkowe show. Kobieta i mężczyzna wybierają dwójkę kandydatów, która najbardziej im się spodoba. Co ciekawe robią to widząc jedynie nagie ciała kandydatów i kandydatek. W Wielkiej Brytanii show jest emitowany od 2016 roku i do tej pory wzbudza kontrowersje. Zoom TV emitowała już zagraniczne wersje programu z golasami, jednak teraz zdecydowała się na swoją wersję ,,Magii Nagości".