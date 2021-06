Majątki senatorów z Łódzkiego za 2020 r. Trzech na siedmiu to milionerzy, czwarty jest blisko. Wszyscy z PiS ZDJĘCIA

Zwierzęta w łonie matki: niezwykłe zdjęcia maluchów w brzuchu. Ludzki wzrok jeszcze nigdy nie dotarł tak głęboko

Kto nie lubi małych piesków, kotków i innych, uroczych zwierzaków? Zastanawialiście się, co by było, gdybyśmy mogli rzucić okiem na te maleńkie istoty, zanim się jeszcze urodziły? "Nadzwyczajne zwierzęta w łonie matki" to dokumentalny cykl National Geographic, który za sprawą najnowocześniejszych efektów specjalnych w połączeniu z technologią 4D, zabiera nas w niezwykłą podróż do tajemniczego świata życia płodowego. Zobacz przełomowe zdjęcia w galerii.