Maksym Pautiak i Wiaczesław Kożemjaka w barwach Widzewa. Zdjęcia

Transfer Maksyma Pautiaka do Widzewa to jedna z najważniejszych roszad tego lata na futsalowej mapie Polski. Poprzedni sezon był dla dwudziestosześcioletniego Ukraińca najlepszy w karierze – zdobył 19 goli i był liderem ekipy Red Dragons Pniewy, która zakończyła rozgrywki ósmym miejscu. Pautiak występuje w ekstraklasie od ośmiu lat. Oprócz zespołu z Pniew, grał m.in. w Gatcie Zduńska Wola i Piaście Gliwice. Z Widzewem Łódź Futsal związał się dwuletnim kontraktem.

To, że zawodnicy tej klasy trafiają do Widzewa pokazuje, że jesteśmy ambitnym klubem z jasno określonym planem na przyszłość. Cieszymy się, że tę wizję podziela także Maksym, który był wyróżniającą się postacią ubiegłego sezonu Futsal Ekstraklasy. Warto podkreślić, że podpisał z nami umowę od razu na dwa lata co jest kolejnym dowodem na to, jak perspektywiczną drużyną jest Widzew – mówi Michał Chmielewski, wiceprezes zarządu Widzewa Łódź Futsal.