Małgorzata Walewska w Łodzi przedstawiła nowatorski teledysk VR

Utwór w wykonaniu popularnej mezzosopranistki wykorzystuje poezję Owidiusza. W klipie, za którego stronę wizualną odpowiada Marek Titow, obok Małgorzaty Walewskiej występuje tancerka i choreografka Kaya Kołodziejczyk

Widz z pomocą gogli podąża za Ariadną, porzuconą na wyspie przez Tezeusza. Przemierza metafizyczny, księżycowy krajobraz pełen magii i ambientowych brzmień. W teledysku pojawia się Ariadna, czyli Kaya Kołodziejczyk, a Małgorzata Walewska interpretuje rozterki mitycznej bohaterki i wciela się w rolę prakobiety. Śpiewa o miłości, wiecznej tęsknocie i pogoni za marzeniami.

Efekt jest znakomity, świat, do którego zapraszają twórcy teledysku jest absolutnie zawłaszczający, magiczny i intymny zarazem. Obraz celnie współgra z muzyką, poszczególne sekwencje budują tajemniczą atmosferę, cyberprzestrzeń produkcji VR 360° zachęca do tego, by zostać w niej jak najdłużej.