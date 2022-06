Małpia ospa już w Polsce. Minister Zdrowia, Adam Niedzielski ogłosił pierwszy przypadek małpiej ospy w Polsce!

Jak dochodzi do zakażania?

Pierwszy przypadek małpiej ospy w Polsce

Procedury sanitarne w przypadku małpiej ospy

Pacjent przebywa obecnie w szpitalu. Ministerstwo ze względu na dobro pacjenta i szpitala nie podaje z jakiej jest miejscowości. Minister Adam Niedzielski podkreślił, że już dwa tygodnie temu wypracowano procedury sanitarne na wypadek dotarcia do Polski małpiej ospy.

Są kolejne podejrzenia małpiej ospy w Polsce

Czym jest małpia ospa?

Małpia ospa to rzadka, zakaźna choroba tropikalna. Najbardziej charakterystyczne objawy małpiej ospy to pęcherzyki skórne. 7 maja potwierdzono pierwszy przypadek małpiej ospy w Europie. Zachorował na nią mężczyzna, który przyjechał z Nigerii do Wielkiej Brytanii.