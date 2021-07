"Mamy durnia za prezydenta". Jest wyrok łódzkiego sądu w sprawie transparentu na wiecu Andrzeja Dudy w Łowicz

Sąd nie dał wiary tłumaczeniom oskarżonego, iż chciał on jedynie zwrócić uwagę na sposób sprawowania urzędu przez Andrzeja Dudę, choćby na podpisane przez niego ustawy przyczyniające się do łamania praworządności, a działał z zamiarem bezpośrednim znieważenia prezydenta. Czyli do popełnienia przestępstwa zdaniem sądu doszło, jednakże wymierzenia kary nie będzie, ponieważ sąd uznał że stopień szkodliwości społecznej popełnionego przez Mirosława Iwańskiego czynu, nie jest znaczny.

Sprawa oskarżenia Mirosława Iwańskiego była głośna w całym kraju z dwóch powodów. Z transparentem z napisem "Mamy durnia za prezydenta" wyszedł w Łowiczu w lutym 2020 r. podczas wizyty prezydenta Dudy zaczynającego właśnie kampanię wyborczą, która miała mu dać drugą kadencję w Pałacu Prezydenckim. Transparent był odwrócony treścią do publiczności i zwrócił uwagę policjantów. Drugi kontekst jest głębszy, bo Iwański użył cytatu, którym posłużył się wcześniej były prezydent Lech Wałęsa, wobec wówczas urzędującego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Obaj - Kaczyński i Duda - to prezydenci prawicy.