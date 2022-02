Mamy nowy muzyczny festiwal w Łodzi - pod dyrekcją Artura Rojka. Kiedy odbędzie się pierwsza edycja festiwalu?

Wydarzenie zaplanowane jest na dni 15-17 września. Główną scena festiwalu stanie w EC1, do projektu zaproszono jednak również łódzkie kluby muzyczne. Festiwal ma prezentować młodych, głównie debiutujących artystów, a każdy dzień uatrakcyjnią koncerty gwiazd.

- To miejski festiwal, na którym koncertom obiecujących wykonawców towarzyszyć będą warsztaty, wykłady, panele z udziałem branży muzycznej z całego kraju, a i zza granicy - wyjaśnia Artur Rojek. - Festiwal będzie pozbawiony podziału gatunkowego, zaprosimy artystów reprezentujących różne style, naszym zdaniem godnych pokazania. Będzie to miejsce, które może się stać początkiem wspaniałej kariery.

Współtwórcą festiwalu jest Łukasz Minta z Miejskiej Areny Kultury i Sportu, który realizował podobny w formule festiwal Spring Break w Poznaniu, przerwany przez pandemię.

- Szacujemy, że w imprezie weźmie udział blisko setka wykonawców - podkreśla Łukasz Minta. - Jesteśmy na etapie zbierania zgłoszeń poprzez stronę internetową festiwalu. Zależy nam na tym, by silnie zaprezentować łódzką scenę muzyczną, bo jest tu wiele fantastycznych zespołów. Chcemy zarazem, by częścią wydarzenia było spotkanie reprezentantów branży, nie tylko muzyków, ale również organizatorów koncertów, menadżerów. Liczymy, że w przyszłości będzie to przedsięwzięcie międzynarodowe.