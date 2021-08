Mandat na grzybach. Za co grozi? Mandat 500 zł za zbieranie grzybów? Za co dostaniesz mandat od leśnika? Co wolno robić w lesie? 13.08.2021 SR

Zobacz galerię (14 zdjęć) Grzybobranie na dobre rozpocznie się późnym latem, ale w sieci można znaleźć informacje o tym, że niektórzy szczęśliwcy z wycieczki do lasu wracają z zapełnionym koszyczkiem. Warto jednak pamiętać o tym, że z grzybobrania możemy wrócić nie tylko z imponującymi okazami, ale także... z mandatem wynoszącym nawet 500 złotych. Za co grzybiarze mogą dostać mandat w lesie?Wysoki mandat za zbieranie grzybów!Sytuacja grzybiarzy w Polsce jest naprawdę dobra. Zbieranie grzybów w Polsce jest:- dozwolone i legalne,- bezpłatne.CZYTAJ DALEJ NA NASTĘPNYM SLAJDZIE Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska Zobacz galerię (14 zdjęć)

Mandat 500 zł za zbieranie grzybów? Za co na grzybach grozi mandat 500 zł? Tyle może wynieść mandat za wejście do lasu! Co jest zakazane w lesie? To dobry moment na przypomnienie ważnych reguł, bowiem w lasach w całym kraju pojawiają się już pierwsze grzyby. Zobacz, za co grozi kara i unikaj takiego zachowania. Co wolno robić w lesie?