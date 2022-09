Mapa burzowa dla województwa łódzkiego. Sprawdź, gdzie dzisiaj mogą pojawić się burze (niedziela, 25.09) Redakcja stronapodrozy.pl

Zastanawiasz się, czy blisko Ciebie będzie burza? Sprawdź mapę burzową, aby znać szczegóły na czas. istockphoto.com/dwleindecker

Gdzie jest burza? Chciałbyś wiedzieć, czy możesz spodziewać się grzmotów dzisiaj (niedziela, 25.09) w województwie łódzkim? Sprawdź, czy w Twojej okolicy jest możliwe pojawienie się burzy. Na mapie można sprawdzić, gdzie aktualnie może wystąpić to zjawisko atmosferyczne. Na radarze burzowym online widać określone miejsca narażone na przyjście burzy. Dane mogą być aktualizowane z opóźnieniem od kilku do kilkudziesięciu minut. Jest to przydatne źródło informacji, które przedstawia prawdopodobieństwo wystąpienia burzy w określonym miejscu w Polsce. W prosty sposób dowiesz się, czy w województwie łódzkim możliwa jest burza w niedzielę, 25.09.