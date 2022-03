Mapa dzikich wysypisk śmieci już działa! Łodzianie w interaktywny sposób mogą pomóc w sprzątaniu miasta Dominika Kulesza

Piętrzące się ilości śmieci to duży problem Łodzi. Wychodząc naprzeciw temu problemowi, badacze stworzyli interaktywną mapę dzikich wysypisk, której współtwórcami mają być wszyscy chętni. Łodzianie mogą przyłączyć się do projektu i poprzez mobilną aplikację zaznaczać miejsca, w których znajdują się nielegalne składowiska śmieci. Ma to zwrócić uwagę władz miasta i doprowadzić do częstszego sprzątania miasta.