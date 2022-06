Marcin Gortat wywalczył swój pierwszy tytuł - wygrał w Łodzi ligę CNBA

W Zatoce Sportu mogliśmy obejrzeć w akcji wielu zawodników z ligową przeszłością. Prócz Marcina Gortata warto wymienić chociażby Piotra Trepkę, Patryka Wala czy Filipa Tonkiela, którzy reprezentowali barwy Łódzkiego Klubu Sportowego. W meczu nie zabrakło emocji, a prowadzenie zmieniało się wielokrotnie. Obrońcy tytułu od początku skutecznie odcinali od gry Marcina Gortata, który miał problem z grą w ataku. Siłą drużyny Z Kimś była zbilansowana gra pierwszej piątki oraz rezerwowych, w Komarach procentowało doświadczenie Piotra Kacprzaka, dla którego był to już kolejny finał Superligi. Swoje robił tez Dominik

Stańczyk, walczący o każdą piłkę. Na nieco ponad sekundę przed końcem meczu Z Kimś wprowadzali piłkę z pola ataku i mieli ostatnią szansę, aby doprowadzić do remisu lub nawet wygrać mecz. Piłkę na półdystansie otrzymał Kacper Kromer (MVP grudniowego finału), który został skutecznie zablokowany przez wspomnianego Kacprzaka. Tym samym Marcin Gortat w końcu zdobył mistrzostwo, a Komary w swoim debiucie w tej klasie rozgrywkowej sięgnęły po tytuł.

Najlepszym graczem meczu został wybrany Piotr Kacprzak, który zdobył 20 punktów i zebrał 8 piłek.

W przerwie między połowami cztery najlepsze dwójki z eliminacji Konkursu Rzutowego stanęły do walki o prawdziwą sztabkę złota. Drugie miejsce w tej rywalizacji zajął Mikołaj Graczyk oraz Alex Wrzosek (Umed Basket) - otrzymali oni książki od księgarni internetowej Labotiga.pl. Najlepszymi zarówno w eliminacjach jak i finale byli reprezentanci Komarów / Mosquitos - Adam Kikowski oraz Wojciech Pietrakiewicz. W przerwach meczu wystąpiły formacje Yoł Yoł Seniorzy (pierwsza w kraju grupa hiphopowa 60+), Gdzie Ja Stoję Crew oraz Flavourki. Wszystkie formacje związane ze szkołą tańca Urban Dance Zone. Po raz kolejny podczas finału wystąpiła również formacja Bootylicious Crew prowadzona przez Małgorzatę Kasińską ze szkoły tańca Dance Spot66.

Bezpośrednio po meczu odbyła się Ceremonia Wręczenia Nagród 46 edycji. Do Galerii Sław i Przyjaciół zostały włączone kolejne osoby: Andrzej Kamiński (jeden z najbardziej doświadczonych graczy w całej lidze), Maciej Żak (przedstawiciel i trener trzech składów Rozjuszonych Leniwców, statystyk) oraz Szymon Giza (najdłużej prowadzący mecze na szczeblu centralnym sędzia z województwa łódzkiego). Następnie najlepsze zespoły i zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy (przygotowane przez Zet Kreskę), buty do koszykówki (Basketzone) a mistrzowie Superligi weszli w posiadanie srebrnych sygnetów!