Marcinek z Matki Polki będzie miał dom. Są dziesiątki chętnych na rodzinę zastępczą

Marcinek, który mieszka w szpitalu w Łodzi, będzie miał dom

Ludzie z całej Polski przejęli się losem ośmiomiesięcznego Marcinka, który od urodzenia mieszka w łódzkiej Matce Polce. Do szpitala zgłosiły się dziesiątki rodzin, które są gotowe przyjąć go do siebie.

Rzecznik prasowy szpitala Adam Czerwiński przyznaje, że sam odebrał kilka telefonów, m.in. aż z Wrocławia. Kandydaci na opiekunów są z całej Polski, wielu z nich jest z województwa łódzkiego. Rodziny kontaktowały się z Fundacją Gajusz, która pomaga w poszukiwaniach.