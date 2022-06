Marek Chojnacki, trener TME SMS: Z dobrym, stabilnym sponsorem jest zdecydowanie łatwiej

Ubiegły sezon był dla Pana drużyny dużym przełomem. Sięgnęliście wówczas po wicemistrzostwo Polski. Co zmieniło się na przestrzeni ostatniego roku, że wykonaliście kolejny krok i zdobyliście tytuł najlepszej drużyny w kraju?

Było kilka czynników. Latem ubiegłego roku zmienił się nasz skład osobowy. Odeszła Adrianna Achcińska, a w jej miejsce przyszła Ernestina Abambila. Atak wzmocniła natomiast Dominika Kopińska. Włączyliśmy również do pierwszej drużyny młode dziewczyny, dzięki czemu pojawiła się większa rywalizacja i to też dało o sobie znać. Trzeba również przyznać, że osłabił się Górnik Łęczna, a także w nieco mniejszym stopniu Czarni Sosnowiec. Z czołowych drużyn mieliśmy najmniej ubytków kadrowych, a systematyczna i dobra praca drużyny przyniosła efekt.

Kto według Pana był najważniejszą postacią w drużynie w drodze do mistrzostwa?

Przede wszystkim mieliśmy stabilny skład. Co ważne, nie przytrafiło nam się zbyt wiele urazów. Szkoda Pauliny Filipczak, która w okresie przygotowawczym z powodu kontuzji została wyłączona na dłuższy czas. Naszym atutem była silna ławka rezerwowych. Gdy ktoś miał słabszy moment, wprowadzaliśmy zmiany i nie było żadnych osłabień. Wręcz odwrotnie, przecież wiele decydujących spotkań wygraliśmy w ostatnim kwadransie. Uważam, że Oliwia Szperkowska, Katarzyna Konat, Wiktoria Zieniewicz, Yurina Enjo, Gabriela Grzybowska, Anna Rędzia, Ernestina Abambila, Klaudia Jedlińska oraz Dominika Kopińska to nasza żelazna dziewiątka, która nadawała ton naszej grze.