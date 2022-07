Marek Hanousek wyzdrowiał, Kristoffer Hansen podpisywał

Podczas zgrupowania w Woli Chorzelowskiej indywidualnie ćwiczyli tylko wytypowani przez sztab zawodnicy, podczas gdy pozostali w niedzielę dostali odrobinę czasu wolnego. Zajęcia na chorzelowskim boisku zaowocowały efektownym treningiem strzeleckim i serią przerzutów przez całą szerokość boiska. Do zajęć z piłką już na dobre przystąpił Marek Hanousek - Czech bardzo dobrze czuł się na boisku, co zresztą sam podkreślał po treningu.

Kristoffer Normann Hansen był w ostatnim czasie jednym z zawodników obleganych przez trenujących w okolicy młodych adeptów futbolu, liczących na autografy czerwono-biało-czerwonych: - To zawsze wspaniałe uczucie, kiedy widzisz dziecko zafascynowane piłką nożną. Gdy tu przyjechaliśmy, wydawało się, że to niemal bezludna okolica i będzie niezwykle spokojnie - okazało się, że jednak ktoś tu jest, ale wcale mi to nie przeszkadza, a autografy rozdawałem z uśmiechem na ustach - zdradził Norweg, cytowany przez oficjalny portal klubu widzew.com.

W piątek 8 lipca o godz. 11.30 ostatnim sparingpartnerem będzie świeżo upieczony beniaminek Fortuna 1 Ligi - Stal Rzeszów. Po meczu zespół wróci do Łodzi. W niedzielę (17 lipca) godz. 17:30 – pierwsza kolejka PKO BP Ekstraklasy: Pogoń Szczecin – Widzew Łódź.

