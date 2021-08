Maria Andrejczyk wystawiła srebrny medal na licytację dla Miłoszka z Radomska

Srebrny medal igrzysk olimpijskich w Tokio to największy sukces w karierze Marii Andrejczyk, ale wicemistrzyni nie zatrzyma krążka. Od razu postanowiła oddać medal na aukcję charytatywną i w tej sposób wesprzeć leczenie chorego dziecka. Wybrała malutkiego Miłoszka Małysę z Radomska, o czym właśnie poinformowała w mediach społecznościowych. Srebrny medal został już wystawiony na licytację, która sportsmenka rozpoczęła od 200 tysięcy złotych.

Lekkoatletka już nie pierwszy raz udziela się charytatywnie. W maju przekazała na licytację medal, który otrzymała za zwycięstwo w Splicie. Pomogła wtedy małemu Antosiowi Kuczyńskiemu, który ma chore serce i potrzebował kosztownej operacji w USA. Dlaczego teraz wybrała właśnie 8-miesięcznego Miłosza?

Długo na tym nie myślałam, była to pierwsza zbiórka na jaką weszłam i wiedziałam, że jest to ta właściwa - napisała na Facebooku. - Miłoszek, tak jak i nasz Antoś, ma poważną wadę serca, potrzebna jest operacja. Ma też wsparcie z góry od Kubusia - chłopca, który nie zdążył na czas, ale wspaniali ludzie zdecydowali się przekazać jego środki Miłoszkowi. I w ten właśnie sposób ja również chcę pomóc. To dla niego wystawiam na licytacje swój srebrny medal Igrzysk Olimpijskich.