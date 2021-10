Maria Probosz - tragiczna historia życia łodzianki, która mogła zostać wielką gwiazdą filmową

Miała 24-lata, a na koncie udział już w 22 filmach. Była niezwykle popularna, a że często pojawiała się w rozbieranych scenach, szybko nazwano ją polską sexbombą. Podobno o tym, by zostać aktorką marzyła od dziecka. Urodziła się 7 lutego 1961 roku w Łodzi. Nazywała się wtedy Maria Zydorek i mieszkała na łódzkich Bałutach. Lubiła podkreślać, że jest córką prządki z Łodzi. Mama wychowywała ją sama, bo rodzice rozwiedli się, gdy była dziewczynką.

- Bardzo to przeżyłam – mówiła w wywiadzie dla „Angory” znanemu łódzkiemu dziennikarzowi Bogdanowi Gadomskiemu. - Trułam się i wylądowałam w szpitalu, gdzie zrobiono mi sondowanie żołądka, czego drugi raz nie chciałabym już przeżyć.

Ale matka zadbała o to, by spełniać marzenia córki. Marysia uczyła się grać na fortepianie, tańczyła, brała lekcje śpiewu.