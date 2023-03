Mariusz Wlazły nowym prezesem PGE Skry Bełchatów? W grze też Bartman, Możdżonek i Pasiński

Teraz, jak podaje polsatsport.pl, w gronie kandydatów na objęcie stanowiska prezesa PGE Skry Bełchatów są:

Jacek Pasiński (rocznik 1968) występował w Skrze w latach 1997–2001. W 1999 roku wywalczył z drużyną historyczny, pierwszy awans do ekstraklasy.

Marcin Możdżonek (rocznik 1985) w PGE Skrze grał w latach 2008–12 i sięgnął z tą ekipą po trzy tytuły mistrza Polski.

[bMariusz Wlazły[/b] (rocznik 1983) to największa legenda klubu z Bełchatowa, z którym dziewięciokrotnie zdobył mistrzostwo Polski. W 2020 roku, po siedemnastu latach gry w Bełchatowie, niespodziewanie zmienił barwy klubowe i przeszedł do Trefla Gdańsk.

Mariusz Wlazły być może naprawiłby stan finansów bełchatowskiego klubu. Jak informują dobrze wtajemniczeni, są dziś w klubie zawodnicy, którzy zarabiają dużo więcej od niego, gdy on sam był na szczycie siatkarskiej hierarchii.