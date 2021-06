Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek odwiedziła Sieradz ZDJĘCIA

Elżbieta Witek mówiła głównie o priorytetowym programie rządu Nowy Ład. - To program, który stawia na rodzinę - podkreślała. - Rodzina w centrum naszego zainteresowania. Chcielibyśmy, żeby w Polsce rodziło się jak najwięcej dzieci. Wychodzimy młodym małżeństwom naprzeciw choćby z programem dopłat do mieszkań, nawet do 160 tysięcy złotych.

Marszałek Sejmu RP mówiła także o programie "Żłobek w każdej gminie". Państwo będzie dotować tego rodzaju inwestycje.

- Od 1 lipca uruchamiamy program Profilaktyka 40 plus - podkreślała. - To pakiet podstawowych darmowych badań dla wszystkich osób, które skończyły 40 lat.

Ponadto rząd obiecuje, ze emerytury do 2.500 złotych będą wolne od podatku. Pojawią się też ustawy podatkowe korzystne dla mniej zarabiających.