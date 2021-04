Martyna Łazowska: Zespół Grot Budowlanych Łódź pozostawał w moim zainteresowaniu od dawna

- Do SMS-u trafiłam w 2017 roku po wcześniejszym złożeniu podania do tej szkoły. Wtedy też miałam pierwsze doświadczenia w kadrze młodzieżowej. Atmosfera rywalizacji i świadomość, że to duża szansa na rozwój swoich umiejętności wciągała mnie. Gra na pozycji rozgrywającej, na której trenowałam wtedy niecały rok, była dużym wyzwaniem i starałam się temu podołać.

Martyna Łazowska: Moja przygoda z siatkówką rozpoczęła się w mojej szkole, w rodzinnym mieście. Gdy rozpoczął się nabór do klas sportowych, zgłosiłam się i dostałam do takiej klasy. Zawsze byłam aktywna, dlatego postanowiłam spróbować swoich sił w tym sporcie.

- Od początku mojej przygody z siatkówką nie grałam na pozycji rozgrywającej. W klubie cały czas trenowałam na ataku i na przyjęciu. Na rozegranie namówił mnie mój pierwszy trener Krzysztof Filipowicz ze względu na to, że jestem leworęczna. Przyznam szczerze, że nie byłam wtedy chętna na tę propozycję. Po powołaniu do kadry młodzieżowej i później po przyjęciu do szkoły w Szczyrku doceniłam trenowanie na tej pozycji. Zdecydowanie nie żałuję jej podjęcia, a trenowanie i nauka w SMS-ie pozwoliła mi na pogodzenie wszystkiego razem, co wcześniej nie było łatwe.

Kto jest Twoim siatkarskim idolem? Czy jest ktoś na kim się wzorujesz? Ktoś kogo podziwiasz?

- Mówiąc szczerze to nie mam swojego siatkarskiego idola. Staram się nie czerpać przykładu tylko z jednej osoby.