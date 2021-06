Master Pharm Rugby Łódź grają o złoto i będą rekordzistami Polski. Sponsorzy wspierają drużynę przed finałem

Dla trenerów łodzian Mirosława Żórawskiego i Przemysława Szyburskiego będzie to już dziesiąty finał mistrzostw Polski. Dla spółki Budowlani SA, która zarządza drużyną Master Pharm to ósmy finał i dziewiąty medal. Po wprowadzeniu play-off do regulaminu mistrzostw Polski łodzianie dorównają KS Budowlanym Łódź (też osiem finałów w latach 2002-2010). Łącząc dokonania obu klubów Budowlani po raz szesnasty zagrają w finale mistrzostw Polski.

– Po raz kolejny będę mówił o hegemonii Łodzi, bo ta chwila walki o złoto często następuje – stwierdził na środowej konferencji trener i dyrektor klubu Mirosław Żórawski. – Bardzo się z tego cieszymy. Byłem na wszystkich finałach play-off. Zawsze nasza drużyna pochodziła z jednym celem – dotarciem do finału. Później to jest już walka i specyfika meczu finałowego. Tak samo będzie w tym roku. Mam nadzieję, że drużyny stworzą wspaniałe widowisko.

Master Pharm Rugby Łódź od 2015 roku nieprzerwanie występują w każdym finale mistrzostw Polski. Wtedy ulegli Arce, ale w następnych latach pokonali Lechię Gdańsk i dwukrotnie Ogniwo. W 2019 roku zdobyli srebro po porażce z Ogniwem, w minionym roku finału nie było, więc ten najbliższy będzie szóstym z rzędu.

– Tradycja zwycięskich finałów nas ciąży, jest to kolejne dla nas wyzwanie – mówi Krzysztof Serafin, prezes Budowlanych SA. – Mamy duże doświadczenie w grze w finałach i to może być naszym atutem.

Rugbistów Master Pharm Łódź przed finałem wsparły niezawodne firmy.

– Ogromne słowa podziękowania należą się kilku firmom – dodał Krzysztof Serafin. – To Master Pharm i Jacek Franasik, który nas wspiera od lat, a teraz mogliśmy liczyć na dodatkowe wsparcie. Kolejne firmy to: Immergas Polska i prezes Maciej Czop, Wizja Net i prezes Michał Bielecki, Promo-pak i Łukasz Tomczak, Biomedical Pharma. Te firmy udzieliły nam dodatkowego wsparcia, które było niezbędne do odpowiedniego przygotowania drużyny do finału. Może pojechać dzień wcześniej na mecz. W oprawie meczu i ubiorze drużyny będzie też duża niespodzianka. Nie zdradzamy jej jednak.

Łódzkim rugbistom nagrodę finansową dla mistrza Polski obiecał też Urząd Miasta Łodzi. Trzymajmy kciuki. – O zwycięstwie w finale zadecyduje dyspozycja dnia – mówił Przemysław Szyburski. ą