Master Pharm Rugby Łódź przegrali w Warszawie. Sił naszej osłabionej drużynie starczyło do końca pierwszej połowy

Na FBczytamy: Zwycięstwo z Orkanem Sochaczew zostało okupione kontuzjami, wiadomo „jak jest wojna to straty w ludziach być muszą”. Pod dużym znakiem zapytania stoi występ Tomy Mchedlidze. Niestety, nie zagra również Oleksandr Shevchenko, który został wczoraj poddany ostatecznej diagnozie w SPORTO . Do grona naszych diagnostów dołączył dr Michał Podgórski.

Osłabiony zespół Master Pharm dzielnie dotrzymywał kroku gospodarzom do przerwy spotkania. Prowadził wówczas 6:5. Po zmianie stron stołeczny zespół okazał się lepszy. Oto komentarz jednego z kibiców Skry: Kto nie był, niech żałuje, była moc, była walka i była wspaniła końcówka dająca zwycięstwo.

W następnym meczu łodzianie zmierzł się na swoim boisku z Pogonią Siedlce, która w sobotę uległa Ogniwu Sopot.